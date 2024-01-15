Москвичам рассказали о погоде 15 января

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В понедельник, 15 января, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода и снег. На дорогах возможна гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Столбики термометров в столице будут показывать от 1 до 3 градусов мороза, а в области – от 1 до 6 градусов мороза.

Южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 732 миллиметра ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что высота снежного покрова в столице может вырасти на 5–8 сантиметров на этой неделе. Он уточнил, что в Москве выпадет от 17 до 22 миллиметров осадков, что составит 30–40% месячной нормы, а самыми снежными днями станут 18 и 19 января.

Москвичей и гостей столицы из-за снегопада, который прогнозируется в ближайшие дни, просят по возможности использовать общественный транспорт.



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