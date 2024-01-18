Москвичей предупредили о метели к полудню 18 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сильный снег и метель ожидается в четверг, 18 января, с 12:00 до 21:00 в Москве. Ветер будет дуть с порывами до 16–21 метра в секунду, передает портал мэра и правительства столицы.

На крышах домов могут появиться сосульки, а на дорогах – снежные накаты. На фоне непогоды городские службы мониторят состояние улиц и магистралей. Специалисты используют снегоуборочную и погрузочную технику, а собранный снег вывозят на специальные пункты.

Местных жителей призвали сохранять бдительность на тротуарах и дорогах, заблаговременно планировать маршрут и по возможности использовать городской транспорт. В свою очередь, водителям рекомендовали не отвлекаться во время движения и с пониманием относиться к деятельности коммунальных служб.

"Сильный ветер может повредить линии электропередачи, повалить деревья, рекламные вывески и билборды. Кроме того, из-за метели будет трудно ориентироваться на дороге. За рулем важно строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров", – говорится в сообщении.

В случае ЧС жителей и гостей Москвы призвали звонить по единому номеру 112.

В связи с непогодой 18 января столичный Дептранс рекомендовал пересесть на общественный транспорт, который работает штатно в условиях непростой метеорологической обстановки.

Из-за прогнозируемого снегопада городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности. Метель ожидается в том числе 19 января. Синоптики ожидают прирост снега к утру пятницы, который может составить 12 сантиметров.

Дептранс Москвы рекомендовал пересесть на общественный транспорт 18 и 19 января