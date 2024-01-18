Видимость в Москве ухудшится до 200 метров из-за метели к вечеру 18 января

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Видимость в столице из-за сильной метели к вечеру ухудшится до 200–400 метров. Такая погода сохранится до полудня 19 января. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"Сейчас начинается очень тяжелая погода как для наземного, так и для воздушного транспорта", – подчеркнул он.

По словам синоптика, на данный момент средняя скорость ветра составляет 7–12 метров в секунду с порывами до 15–20 метров в секунду. К вечеру прогнозируется сильная метель, заносы на дорогах.

Подобная погода связана с проходящим через Москву фронтальным разделом, уточнил метеоролог. Кроме того, ситуация будет осложняться по мере повышения столбиков термометров от ночных 2–7 градусов ниже нуля до оттепельных значений 19 января.

Вильфанд рассказал, что, помимо снега, будет идти мокрый снег, в первой половине ночи снег в кристаллическом виде, прогнозируются метель, заносы на дорогах. При этом ближе к утру начнется мокрый снег, его налипание на деревья, провода, а также подтаивание, из-за чего образуется гололедица.

Высота снежного покрова, по данным синоптика, увеличится за этот период на 10–15 сантиметров.



Между тем аэропорты столичного региона работают в штатном режиме на фоне непогоды. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

По данным ведомства на 15:30 по московскому времени, аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский работают без задержек на вылет по метеоусловиям.

По мере необходимости выполняются контрольные чистки полос. Воздушные гавани оснащены достаточными средствами и силами для работы в условиях непогоды, указано в сообщении.

Кроме того, специалисты Росавиации и госкорпорации по организации воздушного движения усилили мониторинг деятельности авиакомпаний и аэропортов в Московском регионе.

Снежный буран накрыл Москву днем в четверг, 18 января. Специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что вечером погодная ситуация станет хуже.

По прогнозам синоптиков, сильный снег и метель ожидаются в Москве до 21:00 18 января. Ветер будет дуть с порывами до 16–21 метра в секунду. На крышах домов могут появиться сосульки, а на дорогах – снежные накаты.

На фоне непогоды городские службы мониторят состояние улиц и магистралей. Специалисты используют снегоуборочную и погрузочную технику, а собранный снег вывозят на специальные пункты.

Из-за непогоды жителям и гостям столицы посоветовали пересесть на городской транспорт или выезжать до 17:00 и после 20:00.

"Атмосфера": снег с дождем ожидается в столице 19 января