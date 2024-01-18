Комфортная погода вернется в Москву к предстоящим выходным

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве прогнозируются метель и снегопады, однако после этого установится комфортная погода. Об этом сообщается на сайте российского Гидрометцентра.

По данным ведомства, в предстоящие выходные и в начале следующей недели погода в регионе ожидается по-зимнему комфортной. Температура будет лишь немного ниже нормы.

Так, 19 января ожидается облачная погода, ночью будет сильный и мокрый снег, местами метель, налипание мокрого снега и снежные заносы. Температура в Москве составит -4...-2 градуса, по области – от минус 7 до минус 2 градусов. Ветер юго-восточный и южный, до 7–12 метров в секунду, местами с порывами 15–20 метров в секунду.

К вечеру прогнозируется понижение температуры до -10 градусов. Также ожидается гололедица.

В субботу, 20 января, в дневное время в Москве столбики термометров покажут -7...-5 градусов. 21 января будет облачно с прояснениями. Температура составит -8...-6 градусов.

"22 января облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Tемпература ночью – -22...-17 градусов, днем – -11...-6 градусов. Ветер юго-западный, 4–9 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Уже во вторник, 23 января, Гидрометцентр прогнозирует небольшой снег. Tемпература ночью составит -14...-9 градусов, днем – 8–2 градуса мороза. Южный и юго-западный ветер будет дуть с порывами 6–11 метров в секунду.

Ранее стало известно, что 18 января Москву накрыл снежный буран. Как отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в вечернее время погодная ситуация станет хуже. Порывы ветра составили 14 метров в секунду.

На фоне непростой метеорологической обстановки горожан призвали пересесть на городской транспорт или выезжать до 17:00 и после 20:00.

В Москве и Подмосковье до 15:00 19 января действует желтый уровень погодной опасности из-за метели, мокрого снега и гололедицы. Столичный главк МЧС рекомендовал водителям быть внимательнее на дороге и не превышать скорость.

Синоптики предупредили москвичей о ледяном и порывистом ветре 18 января