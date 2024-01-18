Около 100 единиц техники задействовано для уборки снега на МЖД

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В связи с накрывшим центральный регион РФ снегопадом Московская железная дорога перешла на усиленный режим работы. На линии уже вышли около 100 единиц спецтехники, сообщается в телеграм-канале магистрали.

Для расчистки путей и стрелочных переводов на станциях задействованы свыше 3 тысяч человек. Работы ведутся круглосуточно.

"Призываем граждан в сложных погодных условиях быть предельно аккуратными и неукоснительно соблюдать меры безопасности на железнодорожной инфраструктуре", – говорится в сообщении.

Москву накрыл снежный буран. Как отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в вечернее время погодная ситуация станет хуже. Порывы ветра составили 14 метров в секунду.

На фоне непростой метеорологической обстановки горожан призвали пересесть на городской транспорт или выезжать до 17:00 и после 20:00.

В Москве и Подмосковье до 15:00 19 января действует желтый уровень погодной опасности из-за метели, мокрого снега и гололедицы. Столичный главк МЧС рекомендовал водителям быть внимательнее на дороге и не превышать скорость.

"Атмосфера": снег с дождем ожидается в столице 19 января