Около 12 см снега выпало на юге и юго-востоке столицы за несколько часов снегопада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Порядка 12 сантиметров снега выпало за несколько часов снегопада в Южном и Юго-Восточном административных округах Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"В 00:00 коммунальная техника приступила к очередному циклу механизированного прометания улично-дорожной сети и тротуаров с последующей противогололедной обработкой", – говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в работах задействовано максимальное количество снегоуборочной техники. При этом до утра цикл работ планируется повторить еще раз.

Водителей на фоне непогоды призвали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не мешать движению колонн техники.

Жителям города порекомендовали также быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать около них автомобили.

Гидрометцентр России продлил действие желтого уровня погодной опасности в Москве и Подмосковье до 20 января из-за гололедицы. В ЦОДД посоветовали москвичам воспользоваться общественным транспортом для поездок.

Аэропорт Шереметьево, в свою очередь, призвал пассажиров учитывать текущую дорожную ситуацию и планировать заблаговременный выезд из-за снегопада. В воздушной гавани напомнили, что самым надежным в данных условиях видом транспорта являются поезда "Аэроэкспресса".

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