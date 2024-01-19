Дептранс Москвы сообщил о штатной работе городского транспорта на фоне непогоды

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Городской транспорт столицы работает в штатном режиме и без задержек на фоне непогоды. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Уточняется, что Московское центральное кольцо, метрополитен и Московские центральные диаметры работают штатно. Автобусы, электробусы и трамваи следуют без задержек, передвигаясь по выделенным полосам и обособленным путям.

"По прогнозу синоптиков, весь день будет идти снег", – уточнили в ведомстве.

Там напомнили, что на данный момент движение в городе – рабочее. Однако из-за короткого рабочего дня рекомендуется выезжать до 16:00 либо отложить поездку на более позднее время, после 19:00, посоветовали в Дептрансе.

"Если перенести не получается, то воспользуйтесь городским транспортом", – посоветовали в пресс-службе ведомства.

Вечерние затруднения на дорогах могут составить 6–7 баллов, отмечаются строительные работы на Волгоградском проспекте, а также в обоих направлениях МКАД на 32-м километре и на внешней стороне кольцевой автодороги в районе 14-го километра, напомнили в Дептрансе.

В последний рабочий день недели, 19 января, в Москве прогнозируется облачная погода и мокрый снег. На дорогах ожидается гололедица, а температура воздуха днем будет в пределах от 0 до минус 2 градусов. Ночью температура в Москве и области может понизиться до минус 12 градусов.

За несколько часов снегопада в ЮАО и ЮВАО Москвы выпало почти 12 сантиметров снега, уточнили в комплексе городского хозяйства столицы. Коммунальные службы продолжают подметать улицы и проводить противогололедную обработку.

Столичные службы работают в усиленном режиме после прошедшей метели