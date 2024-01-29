Столичный регион окажется в глубокой барической ложбине в начале февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Январь в Москве завершится антициклоном с высоким атмосферным давлением, однако в начале февраля столица попадет в глубокую барическую ложбину, сообщила в своем телеграм-канале специалист "Метеобюро Москвы" Татьяна Позднякова.

По ее словам, в первых числах следующего месяца давление резко понизится, но на температуре это не скажется. Неделя прогнозируется теплой, уточнила синоптик. По ее словам, температура воздуха составит +3...+5 градусов

Ранее в Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности до 30 января из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 22:00. По данным синоптиков, 29 и 30 января температура ожидается в пределах минус 2–4 градусов.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, на текущей неделе может установиться мартовская погода. По его словам, потепление придет 30 и 31 января. В эти дни в ночное время температура будет колебаться в диапазоне от минус 4 до минус 2 градусов, днем – от минус 5 до 0 градусов.

О теплой погоде на этой неделе сообщал и специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Температура воздуха будет около нуля градусов днем, выпадет не более 2-3 миллиметров осадков, отмечал он.

"Утро": -1 градус ожидается в столице 29 января