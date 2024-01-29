Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве до 30 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье до 30 января из-за гололедицы. Метеопредупреждение будет действовать до 22:00, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", – отмечается в сообщении.

По данным синоптиков, 29 и 30 января температура ожидается в пределах минус 2–4 градусов.

Согласно прогнозу метеорологов, неделя в Москве будет теплой и малоснежной. Температура воздуха днем большую часть недели будет сохраняться около нуля градусов.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, на текущей неделе может установиться мартовская погода. По его словам, потепление придет 30 и 31 января. В эти дни в ночное время температура будет колебаться в диапазоне от минус 4 до минус 2 градусов, днем – от минус 5 до 0 градусов.

Первые дни февраля будут теплыми, отметил синоптик. Ночью столбики термометров будут на отметке минус 7 – минус 2 градусов, а днем – от минус 4 до 1 градуса.

Потепление ожидается в столице с 29 января