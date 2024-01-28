Следующая неделя в столице будет теплой и малоснежной

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следующая неделя в Москве ожидается теплой и малоснежной. Температура воздуха днем будет сохраняться около нуля градусов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

Согласно прогнозу синоптика, предстоящая неделя в столичном регионе будет теплой и малоснежной. Температура воздуха будет около нуля градусов днем, выпадет не более 2-3 миллиметров осадков.

По словам синоптиков, к концу недели сугробы осядут примерно на 7 сантиметров и составят положенные для этого времени года 37-45 сантиметров. Тишковец отметил, что сейчас высота сугробов примерно в 1,5 раз превышает норму.

Так, на столичных метеостанциях ВДНХ и Балчуг высота снега составила 44 сантиметра, в Тушино – 52 сантиметра. Динамика составила минус 1 сантиметр за сутки. В Подмосковье ситуация со снежным покровом такая: Волоколамск и Коломна – 50 сантиметров, Павловский Посад – 48 сантиметров, Кашира и Черусти – 47 сантиметров.

Ранее синоптик Роман Вильфанд сообщил, что к вечеру 29 января в столице ожидается потепление. Так, в ночь на вторник, 30 января, москвичей ожидает около 1–4 градусов мороза.