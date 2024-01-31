Атмосферное давление в Москве опустится на 20 единиц ниже нормы в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В предстоящие выходные в Москве прогнозируется понижение атмосферного давления до 727 миллиметров ртутного столба. Это на 20 единиц ниже нормы, пишет РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

По ее словам, 3 февраля ожидается 735 миллиметров ртутного столба, а 4 февраля – 727 миллиметров ртутного столба. При этом норма составляет 747 миллиметров ртутного столба, уточнила Позднякова.

Синоптик добавила, в выходные будет облачно, ожидается снег разной интенсивности.

"В субботу дневная температура составит минус 2–4 градуса, в воскресенье температура вновь около 0 градусов. То есть все выходные температура воздуха будет выше климатической нормы", – заявила Позднякова.

Ожидается, что 1 февраля в Москве столбики термометра могут подняться на максимум для этой даты – до 3,1 градуса. Позднякова отметила, что такой результат был выявлен в 2015 году. По температурному режиму в четверг погода будет соответствовать середине марта.

В последний день января на Москву и Подмосковье опустились туманы и дымки. Как уточнил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, из-за этого атмосферного явления видимость в российской столице была ограничена до 6 километров.

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