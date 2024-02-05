Около 25% месячной нормы осадков выпало в ТиНАО за сутки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За минувшие сутки в ТиНАО выпало около 20–25% месячной нормы осадков. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"На Балчуге и в Тушино – 4 миллиметра, МГУ – 8 миллиметров, в ТиНАО – Михайловском – 11 миллиметров, что составляет 20–25% от всего месячного лимита небесной влаги", – информировал метеоролог.

Между тем на столичной метеостанции на ВДНХ объем осадков достиг трех миллиметров. Месячная норма при этом составляет 44 миллиметра.

В понедельник, 5 февраля, в Москве также ожидаются осадки. Местами в городе пройдет небольшой снег. Температура воздуха при этом не опустится ниже трех градусов мороза.



"Утро": -2 градуса ожидается в столице 5 февраля