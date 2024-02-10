Городские службы ликвидируют последствия снегопада в столице

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Городские службы продолжают ликвидировать последствия снегопада в столице. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Сообщается, что в городе продолжаются работы по вывозу снега с улиц и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон и парковочных пространств.

Последствия снегопада устраняет снегоуборочная и погрузочная техника. Как отметили в ведомстве, в течение всего светового дня в Москве будет производиться очистка многоквартирных кровель домов и выступающих элементов фасада от снега и наледи. Места проведения работ огорожены яркими лентами и специальными заграждениями.

В связи с этим автомобилистов призвали быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе коммунальных служб. Пешеходов также призвали сохранять внимательность и не заходить за ограждения в зоне работ.

Ранее главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что за сутки, 8 февраля, в Москве и области выпало около 8,9 миллиметра осадков, что составляет пятую часть от месячной нормы.

Обильные снегопады в столицу принес циклон "Ольга". По данным метеоролога Александра Шувалова, циклон уже ушел из Центральной России и двинулся на восток страны.