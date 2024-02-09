Гололедица сохранится в Москве до утра 11 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Желтый уровень погодной опасности объявили в Московском регионе из-за гололедицы до 06:00 11 февраля, сообщает Гидрометцентр России.

Днем 10 февраля в Москве прогнозируется от минус 13 до минус 11 градусов. В этот день погода будет антициклональной: солнечно, холодно и без осадков и ветра.

11 февраля в Московском регионе ожидается от минус 23 до минус 18 градусов ночью и от минус 9 до минус 7 градусов – днем. В Подмосковье – до минус 12 градусов. Также в этот день будет облачно, ожидается гололедица и небольшой снег.

Ранее москвичей предупредили, что в городе 12 февраля может пройти ледяной дождь. Столбики термометров покажут от минус 9 до минус 7 градусов в Москве и от минус 11 до минус 6 – по области.

Между тем метеоролог Александр Шувалов отмечал, что продолжительность зимнего периода в российской столице уменьшилась практически на неделю за последние 30 лет. По его словам, человечество вступило в эпоху глобальных изменений климата.

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