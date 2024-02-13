Аэропорты сообщили о штатной работе на фоне ледяного дождя в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский в ночь на 13 февраля на фоне ледяного дождя осуществляли деятельность штатно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей авиагаваней.

В Домодедово рассказали, что в аэропорту обошлось без отмен и задержек рейсов по погодным условиям.

"Воздушная гавань готова к работе в сложных погодных условиях. Технический парк полностью укомплектован: подготовлены снегоуборочная техника и машины для распределения противогололедных реагентов", – отметил представитель аэропорта.

Аналогичная ситуация обстоит и в аэропорту Жуковский. Там рассказали, что задержек и отмен рейсов по погодным условиям не произошло. В свою очередь, во Внуково указали, что аэропорт работал штатно, то же самое сообщили в Шереметьево.

Между тем жителей и гостей Москвы предупредили, что в конце рабочей недели в городе прогнозируются сильные морозы. По словам синоптиков, в ночь на четверг, 14 февраля, будет до минус 24 градусов, в пятницу – до минус 22 градусов, днем при этом ожидается от 12 до 14 градусов мороза.

В свою очередь, в Дептрансе рекомендовали отдать предпочтение общественному транспорту из-за дождя, прогнозируемого 13 февраля. Во вторник следует быть предельно внимательными на мостах и эстакадах, поскольку тормозной путь машин увеличивается даже с зимними шинами, уточнили в ЦОДД.

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