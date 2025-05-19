Владелец напавших на ребенка в Сочи хаски признал вину в суде

Фото: телеграм-канал "СУ СКР по Краснодарскому краю"

Хозяин хаски, которые напали на ребенка в садоводческом некоммерческом товариществе в Сочи, признал свою вину в суде. Об этом сообщает ТАСС из зала Адлерского районного суда, где проходит заседание по делу мужчины.

На заседании он заявил, что некоторое время не кормил собак.

Хаски напали на 9-летнего ребенка в Сочи в конце февраля 2025 года. В тот момент мальчик шел домой из школы. Спасли несовершеннолетнего прохожие. Отец пострадавшего тогда заявлял, что собаки съели у его сына часть лица от глаз до нижней губы.

Первую операцию ребенку сделали в краснодарской больнице. После он был направлен в РДКБ Минздрава России, где ему провели первый этап реконструктивно-пластической операции. В рамках этого хирургического вмешательства медикам удалось пришить верхнюю губу и щеки.

По мнению экспертов, процесс восстановления мальчика может занять несколько лет.

Владельца хаски после произошедшего задержали. Ему предъявили обвинение в причинении тяжкого время здоровью малолетнего по неосторожности.

