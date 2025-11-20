Форма поиска по сайту

20 ноября, 16:23

Город

Запуск "Моспитомца" поможет сделать выбор четвероногого друга ответственнее

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Директор благотворительного фонда "Собаки, которые любят" Юлия Лындина рассказала о том, как благодаря сервису "Моспитомец" люди могут взять четвероногих друзей из приюта по своим параметрам, сообщает Агентство "Москва".

"Появление сервиса "Моспитомец" – действительно значимое событие для всех, кто занимается пристройством бездомных животных", – сообщила Лындина.

Проект представляет собой единую базу о питомцах из столичных приютов. В сервисе указаны подробные описания животных и их фотографии. Также есть специальные фильтры, которые помогают выделить четвероногих друзей по возрасту и размеру, отметила Лындина.

Также она подчеркнула, что "Моспитомец" – это не "каталог" животных, а продуманный инструмент. Благодаря ему люди могут сделать осознанный выбор.

Те, кто хочет лучше понять свои желания, в сервисе могут пройти тестирование по подбору животного. В "Моспитомце" также предусмотрена возможность запланировать встречу с четвероногим другом. Это нужно для установки контакта с животным до принятия окончательного решения, дополнила Лындина.

Ранее были расширены возможности сервиса "Моспитомец". Там появились десятки инструкций, которые необходимы будущим хозяевам, инструкции по уходу за животными и список ветеринарных процедур, на которые важно записаться. Также в сервисе доступен пошаговый план, в котором описано, как подготовить жилье для питомца.

животныегород

