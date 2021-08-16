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Экология

18:29

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Москвичи рассказали, как создают музыку из мусорных отходов

Техно на ведрах. Зачем двое москвичей создают музыку из мусора
экология истории эксклюзив

Городское уличное творчество выходит за пределы песен под гитару на Арбате. Двое москвичей решили создавать музыку из мусора и ненужных вещей. Таким образом они хотят обратить внимание горожан на важность сортировки отходов и сохранения планеты в чистоте. Солисты группы "Экология мысли" рассказали Москве 24, почему создали такой проект и ценят ли их творчество на улицах столицы.

Фото: Москва 24

Музыка из мусора

У метро ВДНХ столпотворение, прохожие встали в большой плотный полукруг и направили в центр свои телефоны. Уже издалека слышно электронную музыку и барабаны. "Наверное, крутая группа, пойдем послушаем", – шепчутся на выходе из метро. И какое же наступает удивление, когда вместо профессиональных инструментов и оборудования люди видят двух парней, играющих на ведрах и прочем хламе.

"Мы играем на водосточных трубах, ведрах, сковородках – в общем, на всем, что обычные люди выкинули на помойку. Мы это собрали и выступаем на улицах больших городов", – говорит основатель группы Михаил Драмберг.

Видео: Москва 24

Собравшиеся вокруг внимательно рассматривают музыкальный арсенал. Артисты показывают найденное в мусорных ящиках добро.

Эти вещи мы нашли в Москве. Три металлических ведра – одно пластиковое я обмотал, чтобы оно смотрелось посимпатичнее, – на четвертом я сижу, две сковородки, чашка, тарелочка и металлическая лопата для чистки снега.
Михаил Драмберг
музыкант

У напарника Михаила Максима Баженова не менее эксклюзивные инструменты. "Это пластиковые трубы ПВХ различной длины. Чем длиннее труба, тем ниже звук, – говорит он, ударяя по трубам резиновыми тапочками, обмотанными скотчем. – Послушайте, как она звучит! Такой звук часто встречается в электронной музыке".

Ребята чаще ориентируются на техно, но смешивают его и с другими стилями. Артисты признаются, что не все разделяют восхищение их творчеством. "Не очень слышу здесь музыку", "Это адская музыка", – слышатся редкие отзывы в толпе. Но большая часть зрителей все же восхищенно аплодируют и остаются слушать даже после перерыва.

"Выступаем за раздельный сбор отходов"

Солисты группы "Экология мысли". Фото: Москва 24

Михаил и Максим закончили Российскую академию музыки имени Гнесиных и работают в музыкальной сфере. Идея играть на мусоре зародилась у них 6 лет назад как хобби, но уже перерастает в серьезный проект, с помощью которого музыканты хотят обратить внимание горожан на экологию городов и важность сортировки мусора.

После выступлений мы говорим о том, что нам небезразличен раздельный сбор мусора. Мы много изучаем на эту тему и считаем, что в первую очередь необходимо разделить три вещи: пластик, стекло и бумагу.
Михаил Драмберг
музыкант

По словам музыкантов, люди все чаще начинают прислушиваться к тому, что нужно сортировать отходы. "В последнее время нам приходит больше сообщений, таких как, например, "мы в гараже стали отдельно пластик собирать", – говорит Михаил.

Группа много путешествует по городам России и мира, объездила мировые столицы в Америке, Европе и Азии. Бывали в поездках и курьезные случаи. Например, однажды в испанской Валенсии музыканты попались на глаза одному полицейскому три раза, который разозлился и в итоге забрал все ведра. Пришлось тут же искать им замену. "На следующий день был вылет на Тенерифе. Мы прошлись по помойкам в Валенсии, набрали инструментов", – смеется Михаил.

Фото: Москва 24

Много путешествуя, музыканты отмечают, что в Москве довольно чистые улицы, люди не так сильно мусорят и коммунальные службы работают хорошо. "В крупных городах бывает очень грязно. В Амстердаме, когда идет футбольный матч, просто принято все кидать на землю. Однажды мы оказались в центре в 5–6 утра и увидели картину, что вся улица полностью завалена мусором по щиколотку. Это ужас. Там ездят огромные машины-пылесосы, которые убирают это все", – говорит Михаил.

При этом, по мнению музыкантов, россиянам предстоит пройти еще большой путь, чтобы начать делать хотя бы первые шаги по сортировке мусора.

По экосознанию в общей массе людей мы еще в зародыше находимся. В Европе в целом никто не выкидывает стекло, пластик и бумагу в один контейнер, как часто делают это у нас.
Михаил Драмберг
музыкант

Артисты надеются, что с помощью их проекта больше людей узнает о важности раздельного сбора мусора. Они объединяются с другими музыкантами и диджеями и вместе организуют уличные выступления, чтобы напомнить всем о важности сохранения своего города в чистоте и вкладе в экологию планеты.

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