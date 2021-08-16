Москвичи рассказали, как создают музыку из мусорных отходов

Городское уличное творчество выходит за пределы песен под гитару на Арбате. Двое москвичей решили создавать музыку из мусора и ненужных вещей. Таким образом они хотят обратить внимание горожан на важность сортировки отходов и сохранения планеты в чистоте. Солисты группы "Экология мысли" рассказали Москве 24, почему создали такой проект и ценят ли их творчество на улицах столицы.



Фото: Москва 24

Музыка из мусора

У метро ВДНХ столпотворение, прохожие встали в большой плотный полукруг и направили в центр свои телефоны. Уже издалека слышно электронную музыку и барабаны. "Наверное, крутая группа, пойдем послушаем", – шепчутся на выходе из метро. И какое же наступает удивление, когда вместо профессиональных инструментов и оборудования люди видят двух парней, играющих на ведрах и прочем хламе.



"Мы играем на водосточных трубах, ведрах, сковородках – в общем, на всем, что обычные люди выкинули на помойку. Мы это собрали и выступаем на улицах больших городов", – говорит основатель группы Михаил Драмберг.



Видео: Москва 24



Михаил Драмберг музыкант Эти вещи мы нашли в Москве. Три металлических ведра – одно пластиковое я обмотал, чтобы оно смотрелось посимпатичнее, – на четвертом я сижу, две сковородки, чашка, тарелочка и металлическая лопата для чистки снега.

Собравшиеся вокруг внимательно рассматривают музыкальный арсенал. Артисты показывают найденное в мусорных ящиках добро.

У напарника Михаила Максима Баженова не менее эксклюзивные инструменты. "Это пластиковые трубы ПВХ различной длины. Чем длиннее труба, тем ниже звук, – говорит он, ударяя по трубам резиновыми тапочками, обмотанными скотчем. – Послушайте, как она звучит! Такой звук часто встречается в электронной музыке".

Ребята чаще ориентируются на техно, но смешивают его и с другими стилями. Артисты признаются, что не все разделяют восхищение их творчеством. "Не очень слышу здесь музыку", "Это адская музыка", – слышатся редкие отзывы в толпе. Но большая часть зрителей все же восхищенно аплодируют и остаются слушать даже после перерыва.



"Выступаем за раздельный сбор отходов"

Солисты группы "Экология мысли". Фото: Москва 24

Михаил и Максим закончили Российскую академию музыки имени Гнесиных и работают в музыкальной сфере. Идея играть на мусоре зародилась у них 6 лет назад как хобби, но уже перерастает в серьезный проект, с помощью которого музыканты хотят обратить внимание горожан на экологию городов и важность сортировки мусора.





Михаил Драмберг музыкант После выступлений мы говорим о том, что нам небезразличен раздельный сбор мусора. Мы много изучаем на эту тему и считаем, что в первую очередь необходимо разделить три вещи: пластик, стекло и бумагу.

По словам музыкантов, люди все чаще начинают прислушиваться к тому, что нужно сортировать отходы. "В последнее время нам приходит больше сообщений, таких как, например, "мы в гараже стали отдельно пластик собирать", – говорит Михаил.

Группа много путешествует по городам России и мира, объездила мировые столицы в Америке, Европе и Азии. Бывали в поездках и курьезные случаи. Например, однажды в испанской Валенсии музыканты попались на глаза одному полицейскому три раза, который разозлился и в итоге забрал все ведра. Пришлось тут же искать им замену. "На следующий день был вылет на Тенерифе. Мы прошлись по помойкам в Валенсии, набрали инструментов", – смеется Михаил.



Фото: Москва 24

Много путешествуя, музыканты отмечают, что в Москве довольно чистые улицы, люди не так сильно мусорят и коммунальные службы работают хорошо. "В крупных городах бывает очень грязно. В Амстердаме, когда идет футбольный матч, просто принято все кидать на землю. Однажды мы оказались в центре в 5–6 утра и увидели картину, что вся улица полностью завалена мусором по щиколотку. Это ужас. Там ездят огромные машины-пылесосы, которые убирают это все", – говорит Михаил.

При этом, по мнению музыкантов, россиянам предстоит пройти еще большой путь, чтобы начать делать хотя бы первые шаги по сортировке мусора.





Михаил Драмберг музыкант По экосознанию в общей массе людей мы еще в зародыше находимся. В Европе в целом никто не выкидывает стекло, пластик и бумагу в один контейнер, как часто делают это у нас.

Артисты надеются, что с помощью их проекта больше людей узнает о важности раздельного сбора мусора. Они объединяются с другими музыкантами и диджеями и вместе организуют уличные выступления, чтобы напомнить всем о важности сохранения своего города в чистоте и вкладе в экологию планеты.