Елена Кац оценила качество ремонта детских площадок в Вешняках и Ивановском

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Главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац оценила ремонтные работы детских площадок в Вешняках и Ивановском. По ее словам, они проводятся с надлежащим качеством.

"Работы выполнены в соответствии с требованиями по качеству. В первую очередь мы оценивали площадки с точки зрения безопасности, могу сказать, что все требования в этом плане соблюдены. Хочу еще раз поблагодарить жителей районов Вешняки, Ивановское и Новогиреево за активную поддержку моей инициативы", – заявил Кац.

Она добавила, что и дальше планирует работать над благоустройством районов, чтобы оно велось исключительно с учетом мнения людей. Кац подчеркнула, что именно запросы конкретных жителей, категорий населения являются главным фактором повышения качества жизни в районах.

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