Инвестор передаст столице школу "Самбо-70" в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Инвестор передаст Москве школу "Самбо-70" со спортивным уклоном в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.
Школа расположена по адресу поселение Сосенское, улица Василия Ощепкова, дом 5.
"Здание площадью 6,5 тысячи квадратных метров имеет переменную высотность – 3–4 этажа. Школа рассчитана на 1 125 учащихся, которые будут распределены на 44 класса", – рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
По ее словам, открытие школы запланировано на ноябрь текущего года.
Пятова также отметила, что внутри здания располагаются гимнастический зал, спортзал с трибуной на 600 мест и два бассейна. На территории школы организованы физкультурно-спортивные зоны, футбольное поле, волейбольно-баскетбольные площадки, ледовый каток, а также беговая дорожка, которая зимой будет трансформироваться в лыжню.
Ранее руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин рассказал, что здание возведено вблизи жилого комплекса "Москвичка" на внебюджетные средства. Инвестор также возводит детский сад на 225 мест. Оба комплекса передадут в городскую собственность.
До конца 2021 года за счет средств бюджета города и инвесторов планируется завершить строительство и сдать в эксплуатацию более 20 школ и детских садов.
Какие тренировки возобновят в школе "Самбо-70"
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