Бочкарев заявил о планах завершить до октября строительство школы "Самбо-70" в ТиНАО

16:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что в июле-сентябре будет введена в эксплуатацию общеобразовательная школа со спортивным уклоном "Самбо-70".
"Учебное заведение будет рассчитано на 1 тысячу 125 учеников. В распоряжении учащихся будут просторные, хорошо оборудованные классы, где они, помимо всего прочего, смогут изучать иностранные языки, кулинарию, информатику, основы обработки дерева и металла", – заявил специалист.
В здании также оборудуют методические кабинеты и специальные мастерские. Бочкарев добавил, что школу адаптируют для углубленного изучения гуманитарных и точных наук.
Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин напомнил, что здание возводится вблизи жилого комплекса "Москвичка" на внебюджетные средства. Инвестор также возводит детский сад на 225 мест. Оба комплекса передадут в городскую собственность.
До конца 2021 года за счет средств бюджета города и инвесторов планируется завершить строительство и сдать в эксплуатацию более 20 школ и детских садов.
Ранее сообщалось, что до 2024 года в столичном районе Лефортово построят школу-гигант на 1 150 мест. Здание будет соответствовать современным стандартам, в том числе в части наличия универсальных и специализированных классов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: