Бочкарев заявил о планах завершить до октября строительство школы "Самбо-70" в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что в июле-сентябре будет введена в эксплуатацию общеобразовательная школа со спортивным уклоном "Самбо-70".

"Учебное заведение будет рассчитано на 1 тысячу 125 учеников. В распоряжении учащихся будут просторные, хорошо оборудованные классы, где они, помимо всего прочего, смогут изучать иностранные языки, кулинарию, информатику, основы обработки дерева и металла", – заявил специалист.

В здании также оборудуют методические кабинеты и специальные мастерские. Бочкарев добавил, что школу адаптируют для углубленного изучения гуманитарных и точных наук.

Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин напомнил, что здание возводится вблизи жилого комплекса "Москвичка" на внебюджетные средства. Инвестор также возводит детский сад на 225 мест. Оба комплекса передадут в городскую собственность.

До конца 2021 года за счет средств бюджета города и инвесторов планируется завершить строительство и сдать в эксплуатацию более 20 школ и детских садов.

Ранее сообщалось, что до 2024 года в столичном районе Лефортово построят школу-гигант на 1 150 мест. Здание будет соответствовать современным стандартам, в том числе в части наличия универсальных и специализированных классов.