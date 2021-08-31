Правительство Москвы изменило порядок предоставления субсидий ТиНАО на благоустройство

14:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичные власти внесли изменения в порядок предоставления консолидированных субсидий из бюджета городским округам и поселениям ТиНАО на софинансирование работ по благоустройству. Такое постановление подписал Сергей Собянин.
Администрации городских и сельских поселений смогут расширить перечень работ по благоустройству, финансируемых за счет субсидий из бюджета Москвы. В него включат разработку проектной документации, монтаж средств видеонаблюдения, установку некапитальных строений, лестниц, устройство водоотводных лотков, "лежачих полицейских" во дворах и контейнерных площадок.
Всего в период 2013–2021 годов в ТиНАО благоустроили 835 дворов, 66 территорий школ и детских садов, 27 знаковых объектов общей площадью 285 гектаров, а также 22 парка, 2 сквера и 31 зону отдыха общей площадью 365 гектаров.
Среди крупных проектов – парки "Филатов Луг" в Московском и "Сосны" в Новофедоровском, спортивный парк "Красная Пахра" в Краснопахорском, детский парк "Ручеек" в Марушкинском и парковая зона "Барыши" в Щербинке.
В этом году в порядок приводят еще 5 знаковых объектов, 176 дворов и 8 территорий объектов образования.
Ранее сообщалось, что к 1 сентября в ТиНАО планируют открыть десять детских садов, в которые смогут пойти более 2,3 тысячи ребят. На присоединенных территориях с 2012 года построили 19 школ на 17,7 тысячи учеников и 54 дошкольных образовательных учреждения.
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