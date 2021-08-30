"Москва сегодня": Собянин открыл в Коммунарке новое здание школы на 1 100 учеников

19:30
Сергей Собянин открыл новое здание школы № 338 на улице Сосенский Стан в поселке Коммунарка. По словам мэра, это большая школа на 1,1 тысячи мест, оснащенная всем необходимым.
Там построили не только учебные классы, но и студию хореографии, два IT-полигона, где дети будут учиться созданию сайтов, программированию, компьютерному дизайну. Также там есть кино-фото-лаборатория, специализированные классы для живописи, шахмат, робототехники и технического черчения.
На школьном дворе оборудовали полигон для подготовки будущих чемпионов: площадки для баскетбола и волейбола, гимнастические зоны, футбольное поле, беговую дорожку и полосу препятствий.
Пока в школе официально 500 учеников, но рассчитана она принимать в два раза больше детей. Первые ученики придут уже 1 сентября.
По словам Собянина, 1 сентября в столичные школы пойдут 1,5 миллиона детей. В связи с этим он выразил надежду, что учебные заведения готовы к "этому экзамену".
Всего за последние годы в Москве построили более 430 новых школ и детсадов. И каждая пятая новостройка расположилась в ТиНАО. Там появилось 24 школы и 61 детский сад. А в ближайшие годы, как обещают, откроется еще 85 образовательных объектов – 48 детсадов и 37 школ. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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