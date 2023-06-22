Артемий Лебедев примет участие в форуме "Социальное предпринимательство. В ритме будущего"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

28 июня, в Международный день социального бизнеса, в Москве пройдет форум "Социальное предпринимательство. В ритме будущего". Фестиваль "Импульс добра". Для участников выступят дизайнер Артемий Лебедев и другие известные спикеры.

Площадкой форума станет Цифровое деловое пространство. Спикеры расскажут о трансформации экономической модели, роли искусственного интеллекта и технологий, важных навыках, которые актуальны для предпринимателей.

Запланирована работа панельных сессий и мастерских на тему оценки социального воздействия, эффективных коммуникаций и создания контента. Среди спикеров форума:

советник заместителя министра экономического развития РФ Ольга Терно

директор блока агента правительства Российской Федерации ВЭБ РФ Денис Боков

вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), председатель комитета по социальной рекламе Национальной ассоциации визуальных коммуникаций (НАВК) Елена Решетова и другие

торжественное награждение победителей Всероссийской премии за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России

Также в этот день состоится, учрежденной Фондом "Наше будущее". Она будет вручаться 11-й раз.

"У социального предпринимательства высокий потенциал развития: по данным Единого реестра субъектов МСП, в Москве числятся 48,2 тысячи предприятий, которые потенциально могут получить статус социальных. Помочь им могут как государственные меры поддержки, так и работа внутри команд. Важно проводить подобные мероприятия на постоянной основе, ведь нетворкинг и обмен опытом необходимы для повышения профессионального уровня", – отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Событие организовано Фондом "Наше будущее", Фондом поддержки социальных проектов и ГБУ "Малый бизнес Москвы" при поддержке Совета Федерации ФС РФ.

Ранее стало известно, что за этот год количество действующих в столице юридических лиц увеличилось на 6,5%, на 1 мая 2023 года их число превысило 596 тысяч человек. Как отметил заммэра Москвы Владимир Ефимов, за данный период прекратили работу 10,2 тысячи юрлиц, что на 55,3% меньше, чем в прошлом году.