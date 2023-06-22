Собянин: за два года общий доход в творческих отраслях увеличился на 20%

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

За прошедшие два года общий доход в творческих отраслях столицы увеличился на 20% и составил порядка 4 триллионов рублей. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, в этой сфере бизнеса в данный момент работает более миллиона человек, она является одним из драйверов развития столичной экономики.

С 2020 года бизнесменам и представителям творческой сферы помогает Агентство креативных индустрий, подчеркнул градоначальник.

Собянин привел в пример один из проектов агентства – программа "Арт Фабрика", которая посвящена переосмыслению городской среды посредством современного искусства. Архитектурные и дизайнерские бюро представляют свои проекты на конкурсах и могут получить заказ от муниципальных властей, застройщиков и других.

Агентство в том числе создало резиденцию "Фабрика музыки", которая стала продолжением проекта "Академия звука", отметил он.



"При поддержке города музыканты учатся работать в связке с продюсером и менеджером, готовят к выпуску свои треки, находят клиентов и работодателей", – объяснил мэр столицы.

Ярмарка искусства "Арт Москва" была реализована в рамках программы "Арт. Практикум", она позволяет продвигать молодых и перспективных художников. На площадке ярмарки они могут демонстрировать и продавать свои работы. Собянин добавил, что им удалось продать свои работы на сумму около 2 миллионов рублей.



В 2022 году агентство организовало выставочное пространство под названием Created in Moscow на Российской креативной неделе и Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow, напомнил мэр города.

"При поддержке Агенства креативных индустрий проходят Московская неделя моды, Ярмарка молодого современного искусства blazar и другое", – резюмировал Собянин.

Ранее мэр Москвы рассказал, что более 100 тысяч предпринимателей работают в креативных столичных сферах.

Он подчеркнул, что за последние три года в Москве число предприятий, работающих в творческих сферах, увеличилось на 2,5 тысячи. Вместе с тем выручка выросла почти в 1,5 раза.



Ярмарку искусства "Арт Москва" организовали в Гостином дворе