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21:50

Трамп начал играть в гольф – СМИ

за рубежом власть

Фото: AP/Alex Brandon

Экс-президент США Дональд Трамп провел первый день после ухода с поста главы государства за игрой в гольф, передает The Washington Examiner.

Сообщается, что утром 21 января конвой черных внедорожников въехал на территорию Международного гольф клуба Трампа в Уэст-Палм-Биче. В издании отметили, что Трамп любит гольф, и он часто отдыхал во время президентского срока на своем спортивном курорте.

Знакомые экс-главы государства отметили, что он отлично играет для своего возраста, а также учитывая то, что он не профессионал.

Дональд Трамп покинул Белый дом накануне до начала инаугурации своего политического оппонента, избранного президента США Джозефа Байдена. Он не стал посещать мероприятие. Позже стало известно, что Трамп оставил Байдену письмо, однако его содержание не было раскрыто.

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