Володин рассказал о самом важном законе января

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Государственной думы

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал самый важный законопроект, принятый в январе. Таковым, по его мнению, является закон о ратификации соглашения о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщают "Дни.ру".

"Если бы договоренность о его продлении на пять лет не была достигнута, поддержание глобальной стратегической стабильности было бы поставлено под угрозу", – пояснил парламентарий.

По убеждению Володина, соглашение позволяет предотвратить гонку вооружений, что имеет важное значение для всего мирового сообщества. Он также добавил, что продление ДСНВ стало возможно благодаря Владимиру Путину, который долго работал в этом направлении.

Ранее сообщалось, что Россия и США договорились продлить Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений на условиях Москвы. В ходе телефонного разговора лидеры двух стран – Владимир Путин и Джозеф Байден – выразили удовлетворение достижением договоренности.