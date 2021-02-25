В ГД оценили заявление об угрозе России существованию США

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО генерала Тода Уолтерса о том, что Россия дестабилизирует ситуацию в мире и представляет серьезную угрозу.
"Именно в США авианосец – это главный довод в любых разговорах, так что зря американский командующий строит из себя миротворца", – приводит его слова RT.
Бальбек отметил, что именно Соединенные Штаты активно вмешиваются во внутренние дела других государств и вынуждают Россию защищать свои интересы и усиливать оборону, что в итоге приводит к заявлениям о милитаризации.
Депутат также подчеркнул, что призраком российской угрозы является стабильный заработок корпораций, которые занимаются продажей вооружения. По его словам, эти компании боятся потерять денежный поток, поэтому и поддерживают этот тренд.
Ранее Уолтерс заявил, что Россия угрожает существованию США. По словам генерала, РФ активно использует частные военные компании и другие нетрадиционные инструменты для запугивания, разобщения и ослабления США и их союзников.
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