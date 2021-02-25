Американский генерал заявил, что Россия угрожает существованию США

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Фото: depositphotos/denisismagilov
Россия является дестабилизирующим фактором для всего мира, а также представляет угрозу для Соединенных Штатов и их союзников в ЕС, заявил командующий силами США в Европе и верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО на континенте генерал Тод Уолтерс. Об этом сообщает РИА Новости.
"Россия совершает злонамеренные действия, направленные на дестабилизацию во всем мире, многие эти действия совершаются в Европе... Россия продолжает представлять угрозу существованию США и наших европейских союзников", – сказал Уолтерс.
Он отметил, что Москва, пытаясь сохранить сферу влияния СССР, использует силовые методы для "принуждения соседних стран". Кроме того, по словам генерала, Россия активно использует частные военные компании и другие нетрадиционные инструменты для запугивания, разобщения и ослабления США и их союзников.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал изменить стратегическую концепцию альянса. По его словам, нынешняя концепция, принятая НАТО в 2010 году, не учитывает усиление Китая и ухудшение отношений с Россией. Новая стратегия будет направлена на сдерживание России и Китая, поделился Столтенберг.
До этого российский Генштаб заявил об увеличении активности кораблей НАТО у границ России. Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов отмечал, что российская сторона предлагала Североатлантическому альянсу и Вашингтону подумать над мерами, которые могли бы предотвратить негативное развитие ситуации.
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