В Испании задержали подозреваемого в отправке писем со взрывчаткой – СМИ

Фото: ТАСС/АР/Paul White

Испанская полиция задержала подозреваемого в отправке посылок со взрывными устройствами в офис премьер-министра Испании и посольство Украины в Мадриде. Об этом сообщает телеканал laSexta.

Задержанным оказался 74-летний житель населенного пункта Миранда-де-Эбро сообщества Кастилия-и-Леон. Более подробной информации об инкриминируемых мужчине преступлениях и его возможной причастности к ним пока не приводится.

Первый инцидент, связанный с доставкой посылок со взрывчаткой, произошел 30 ноября 2022 года. Подозрительное письмо пришло в посольство Украины в Мадриде. В результате пострадал человек, получивший конверт. Позже он самостоятельно обратился за медицинской помощью.

1 декабря 2022 года испанские спецслужбы обнаружили взрывное устройство на авиабазе в Торрехон-де-Ардосе под Мадридом. Подозрительный пакет был обнаружен системами безопасности. В этот же день посылку со взрывчаткой прислали в министерство обороны Испании.

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