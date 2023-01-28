Фото: ТАСС/ЕРА/ATEF SAFADI

Устроившим стрельбу в районе популярного среди туристов археологического парка "Город Давида" в Иерусалиме 28 января оказался 13-летний подросток. Об этом сообщается на странице полиции Израиля в Twitter.

По данным правоохранителей, пострадавших в результате стрельбы госпитализировали в состоянии средней тяжести. На место происшествия прибыли экстренные службы.

"Проверка личности нейтрализованного и раненого террориста показала, что это 13-летний житель Восточного Иерусалима", – говорится в сообщении.

Полиция Израиля рассматривает стрельбу как теракт.

До этого в синагоге в районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме произошел теракт. В результате стрельбы погибли 8 человек и еще десять пострадали. Данных о россиянах среди пострадавших не поступало.

По данным СМИ, нападение устроил житель арабского района города Шуафат. Террориста ликвидировали.



Устроивший стрельбу в Иерусалиме во второй раз оказался 13-летним подростком

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