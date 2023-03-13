Две фуры столкнулись под Калугой

Фото: vk.com/ricnews40

Затор возник на трассе М-3 "Украина" в Калужской области из-за аварии, сообщает РИА Новости.

В 06:27 в Боровском районе столкнулись фура DAF и грузовой автомобиль Mercedes-Benz. В соцсетях пишут, что один из столкнувшихся грузовиков мог перевозить легковые автомобили.

На трассе образовался крупный затор в обе стороны, однако организован объезд через Балабаново, крюк составит 20 километров.

Также известно об одном пострадавшем. Его госпитализировали.

Ранее сообщалось, что три автомобиля столкнулись на Бесединском мосту МКАД. Автомобилистов предупредили, что две средние полосы на этом участке перекрыты.

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