В Москве автомобиль насмерть сбил мужчину при движении задним ходом

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

На севере Москвы водитель во время движения задним ходом насмерть сбил человека. Об этом сообщает прокуратура столицы в своем телеграм-канале.

Уточняется, что авария произошла на Мурановской улице. Водитель автомобиля марки "Фиат" начал движение задним ходом, вследствие чего совершил наезд на мужчину. От полученных травм он скончался на месте.

В сообщении отметили, что прокуратура Северо-Восточного административного округа занимается установлением обстоятельств произошедшего. Водитель будет привлечен к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что в столице грузовик наехал на велосипедиста. Авария произошла на перекрестке улицы Воронцово Поле и Дурасовского переулка. Движение в районе ДТП было затруднено. Позже проезжую часть освободили.

До этого автомобиль сбил человека на пешеходном переходе на улице Летчика Бабушкина.



"Рейд 112": Hyundai столкнулся с ВАЗ-2107 на Алтуфьевском шоссе

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!