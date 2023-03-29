29 марта, 23:18Происшествия
Автомобиль насмерть сбил женщину на юго-востоке Москвы
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
На улице Люблинской 24-летний водитель за рулем BMW сбил женщину. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
По предварительной информации, женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет. В результате ДТП пешеход скончалась на месте.
"Установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения в отношении водителя контролируются прокуратурой Юго-Восточного административного округа", – говорится в сообщении столичной прокуратуры.
В результате случившегося на месте ДТП в течение некоторого времени было затруднено движение, однако в скором времени проездная часть была освобождена, уточнили в телеграм-канале Дептранса.
Ранее сообщалось, что в Москве грузовик сбил человека на пешеходном переходе. Авария произошла на улице Енисейской, в районе дома № 16/21.
Позже стало известно, что в результате ДТП пешеход скончался. Правоохранители организовали проверку произошедшего.
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