Полиция организовала проверку после гибели пешехода под колесами грузовика в Москве

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Правоохранители организовали проверку из-за смерти мужчины после наезда грузовика в Бабушкинском районе. Об этом информирует телеграм-канал Госавтоинспекции Москвы.

Происшествие произошло на Енисейской улице, в районе дома 9А. Водитель автомобиля КамАЗ совершил наезд на пешехода. По данным ГИБДД, последний переходил проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

"В результате дорожной аварии погиб мужчина-пешеход. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка", – говорится в сообщении.

О происшествии стало известно ночью 28 марта. На территории аварии работали оперативные службы столицы. Остальные подробности ДТП устанавливаются.

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