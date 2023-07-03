Водителя легкового автомобиля зажало между грузовиками на Волгоградском проспекте в Москве

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Смертельное ДТП с участием трех автомобилей произошло на Волгоградском проспекте в районе пересечения с Ташкентской улицей. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"На светофоре грузовой автомобиль марки FAW под управлением мужчины 1994 года рождения совершил наезд на легковой автомобиль Hyundai, который, в свою очередь, столкнулся со стоящим впереди грузовым автомобилем MAN", – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы, инцидент произошел в 10:09 в районе дома 156/32 на Волгоградском проспекте.

В результате столкновения водитель автомобиля Hyundai от полученных травм скончался на месте. В связи со случившимся прокуратура организовала процессуальную проверку.

Ранее в Подмосковье в районе 68-го километра на трассе М-5 "Урал" столкнулись автомобиль Toyota и грузовик "Камаз". В результате происшествия погиб водитель легковой машины.

