Грузовик опрокинулся на Нижегородской улице

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В районе дома № 52 по Нижегородской улице в Москве временно ограничено движение автотранспорта из-за опрокидывания грузовика. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На улице Нижегородская в районе дома № 52 опрокинулся грузовой автомобиль. На месте работают оперативные службы города", – говорится в сообщении.

Сейчас для движения доступна одна полоса. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

С 3 по 27 июля для движения будет недоступна полоса на съезде с Озерной улицы на внешнюю сторону МКАД. Там организуют строительные работы. Водителям рекомендовали планировать маршруты заранее.

