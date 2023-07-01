Одну полосу съезда с Озерной улицы на МКАД закроют для движения 3–27 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Движение транспорта по одной из двух полос съезда с Озерной улицы на МКАД будет ограничено с 3 по 27 июля. Об этом сообщается сегодня в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"С 3 по 27 июля на участке Озерной улицы будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением строительных работ", – говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что движение будет ограничено на съезде с Озерной улицы на внешнюю сторону МКАД – одну из полос закроют для движения.

Ранее сообщалось, что движение в центре Москвы ограничат 8 июля из-за парада ретротранспорта. Недоступны для проезда будут ряд участков Садовнического, Устьинского и Белгородского проездов, Чистопрудного бульвара, Большого Устьинского моста, Яузского и Покровского бульваров