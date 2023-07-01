Центр Москвы перекроют 1 и 2 июля

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Несколько улиц в центре и на севере Москвы перекроют 1 июля

Несколько улиц в центре и на севере Москвы перекроют 1 июля

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Несколько улиц в центре и на севере Москвы перекроют 1 июля. В городе празднуют День молодежи, а в Парке Горького пройдет общегородской выпускной.

Для подростков выступят 60 артистов, также подготовили музыкальные, танцевальные, спортивные и киберспортивные площадки. Праздник начнется в 20:00 и продлится до 2 июля 06:00. В это время Парк будет открыт только для выпускников и их сопровождающих.

Для машин будет не доступен первый съезд с Крымского вала в сторону Ленинского проспекта, съехать можно будет со второго съезда. Для движения также ограничат два участка на Садовом кольце. Изменения начнутся уже с 16:00 до 07:00 2 июля. Кроме того, уже нельзя припарковаться на боковом проезде Садового кольца от Большой Якиманки до дома 10, строения 2 на улице Крымский вал. Ограничение продлится также до 07:00 2 июля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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