Движение судов по Москве-реке восстановили после событий 24 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение судов полностью возобновили по Москве-реке после приостановки 24 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ФГБУ "Канал имени Москвы" Олега Шахмарданова.

Шахмарданов уточнил, что приостановка речного судоходства в столице пришлась на период 24 июня с 12:49 до 14:17. Он также добавил, что недавний запуск регулярного речного транспорта никак не повлиял на движение остальных судов.

24 июня ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным предприняла попытку вооруженного восстания. Бойцы частное военной компании захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, после чего двинулись в сторону российской столицы.

На этом фоне на территории Москвы и Московской области в целях пресечения возможных терактов ввели режим контртеррористической операции. В городе был введен ряд ограничений, приостановлена работа причалов и движение по Москве-реке. 26 июня все ограничения отменили.



Движение по Москве-реке в столице временно приостановили