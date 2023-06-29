17:13Транспорт
Движение судов по Москве-реке восстановили после событий 24 июня
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Движение судов полностью возобновили по Москве-реке после приостановки 24 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ФГБУ "Канал имени Москвы" Олега Шахмарданова.
Шахмарданов уточнил, что приостановка речного судоходства в столице пришлась на период 24 июня с 12:49 до 14:17. Он также добавил, что недавний запуск регулярного речного транспорта никак не повлиял на движение остальных судов.
24 июня ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным предприняла попытку вооруженного восстания. Бойцы частное военной компании захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, после чего двинулись в сторону российской столицы.
На этом фоне на территории Москвы и Московской области в целях пресечения возможных терактов ввели режим контртеррористической операции. В городе был введен ряд ограничений, приостановлена работа причалов и движение по Москве-реке. 26 июня все ограничения отменили.
Движение по Москве-реке в столице временно приостановили
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