Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин рассказал о развитии районов Ивановское, Восточное и Северное Измайлово.

"Три сложившихся района с богатой историей, в которых проживает 285 тысяч москвичей", – написал градоначальник в личном блоге.

Мэр Москвы отметил, что указанные районы зеленые и с хорошей экологией. Они располагаются рядом с Измайловским лесопарком. Однако их инфраструктура, возведенная полвека назад, требовала обновления. Практически с Измайлова началась реализация программы реновации, уточнил Собянин.

Собянин рассказал, что жители пятиэтажного дома на улице Константина Федина начали переселяться в первый дом, построенный в Москве по реновации по адресу 5-я Парковая улица, дом 62Б в феврале 2018 года.

В настоящее время заселяются 10 новостроек. Среди них дома по адресам: улица 13-я Парковая, дом 16А; улица 15-я Парковая, дом 27/1; улица 15-я Парковая, дом 42, корпус 5; улица 15-я Парковая, дом 46, корпус 5; улица Константина Федина, дом 13; Зеленый проспект, дом 97А и Зеленый проспект, дом 93А.

Градоначальник заявил, что новые квартиры уже обживают или находятся на стадии переселения 6,5 тысячи жителей трех районов. В настоящее время необходимо расселить 253 дома, в которых проживают 50 тысяч человек. В рамках программы реновации практически каждый шестой житель указанных районов улучшит жилищные условия.

Собянин заявил, что на востоке столице обновления материально-техническая база образования. В Ивановском, Восточном и Северном Измайлове за последние годы возвели 8 детских садов на 1 570 дополнительных мест. Воспитанники посещают детские сады по адресам: улица 11-я Парковая, дом 44А; улица 15-я Парковая, дом 40, Щелковский проезд, дом 1А; Щелковское шоссе, дом 90Б.

По словам мэра, в трех районах модернизируют амбулаторную сферу. В настоящее время комплексная реконструкция завершилась в филиале № 3 поликлиники № 175 на улице Молостовых, дом 7А. Там были обновлены фасады, обустроены кабинеты и комфортные зоны ожидания приема, установлено современное оборудование, сформирована понятная навигация.

До конца 2023 года планируется обновить филиалы № 1 (Щелковское шоссе, дом 82, корпус 2) и № 4 (улица Челябинская, дом 16, корпус 1) детской поликлиники № 122, а также филиал № 2 поликлиники № 191 (Сиреневый бульвар, дом 71А).

Градоначальник добавил, что в ряде учреждений соцзащиты также выполнили капитальный ремонт. Например, обновлен Территориальный центр социального обслуживания "Новогиреево" филиал "Ивановский" по адресу улица Челябинская, дом 5б. Там работает центр московского долголетия "Ивановское".

В Восточном Измайлове на улице Первомайская, дом 107А откроется интересное клубное для жителей "серебряного" возраста.

"За последние десятилетие в Москве многое сделано для того, чтобы горожане могли получить различные госуслуги легко и просто. Сегодня "Мои Документы" – больше, чем офисы. Это центры общественной жизни районов, места для проведения полезного досуга. Особая атмосфера, где рады людям и желают им помочь. Где человек – на первом месте", – рассказал Собянин.

Он заметил, что подобные адреса находятся на востоке столицы. Например, в конце 2022 года после капитального ремонта открылся центр госуслуг "Ивановское" на улице Молостовых, дом 1Г. Помимо этого, в ТРЦ "Щелковский" недалеко от одноименного метро работает флагманский центр "Мои Документы" ВАО.

Собянин отметил развитие спортивной инфраструктуры. На 16-й Парковой улице, дом 17 построили Спорткомплекс Училища олимпийского резерва № 1, в составе которого два бассейна, тренажерный зал, залы хореографии и художественной гимнастики. Спортивный дворец работаю для всех желающих.

Помимо этого, капремонт прошел в спортзалах этого училища по адресу улица 16-я Парковая, дом 11. Также завершился комплексный капитальный ремонт ФОКа училища на улице 16-я Парковая, дом 11, строение 4. И отремонтированы помещения спортивного комплекса "Измайлово" для размещения спортсменов на улице 11-я Парковая, дом 49, строение 1.

По словам мэра Москвы, в настоящее время возводится спорткомплекс из легковозводимых конструкций с крытыми футбольными полями на улице Прокатной, владение 2–4.

Собянин заявил, что высокие результаты приносит проект "Искусство – детям". Например, отремонтирована Детская художественная школа (ДХШ) № 7, которая находится по адресу улица Нижняя Первомайская, дом 48/9. Также приведены в порядок здания ДХШ имени И. Е. Репина на Зеленом проспекте, дом 99 и шоссе Энтузиастов, дом 53. Помимо этого, провели ремонт библиотеки № 83 на улице Константина Федина, дом 2, корпус 1.

"Новыми точками притяжения жителей стали многофункциональные общественные центры "София", в котором расположены многозальный кинотеатр, развлекательные зоны, магазины, супермаркет, рестораны и фотозоны", – уточнил мэр.

Еще одной точной притяжения стали "Саяны". Кроме того, место встречи реконструируют на улице Первомайская, дом 93.

Собянин рассказал о благоустройстве Измайловского лесопарка. Он подчеркнул, что сохраняется природная территория в изначальном виде. Однако зеленое пространство стараются сделать удобным для посещения. В указанном лесопарке переложили дорожки, вдоль тропинок поставили новые скамейки и урны. Сделали зону для спокойного отдыха с качелями, а также экотропу. Для детей обустроили детские площадки, а для взрослых – спортивные. Кроме того, расширили и оснастили тренажерами площадку для выгула собак.

Еще одной достопримечательностью является Терлецкий лесопарк с зоной отдыха "Терлецкая дубрава". Там обновили дорожно-тропиночную сеть, установили перголы и обустроили различные павильоны, установили площадки для игры в пляжный волейбол, футбол, баскетбол, теннис.

Кроме того на Сиреневом бульваре установили качели, перголы, памп-трек, много зелени. Более уютным сделали Сад ветеранов.

В 2023 году планируется благоустройство в Ивановском районе дорожно-тропиночной сети возле МКАД. Там создадут две новые и обновят две существующие площадки для выгула домашних питомцев.

"Несколько крупных проектов реализовано в сфере развития дорожно-транспортной инфраструктуры", – заявил градоначальник.

На востоке Москвы для автомобилистов открыли Московский скоростной диаметр. Благодаря новой магистрали время на дорогу сократилось на 25–50%. В настоящее время скоростной диаметр находится на пятом месте среди всех магистралей Москвы по количеству автомобилей. Когда будет открыто южное направление, новая трасса войдет в топ-3 наиболее востребованных столичных магистралей.

В рамках работ выполнили реконструкцию магистралей на шоссе шоссе Энтузиастов и Щелковское шоссе, что позволило позволило увеличить пропускную способность. Благодаря 600-метровой эстакаде на пересечении 9-й Парковой улицы и Щелковского шоссе стало меньше скапливаться автомобилей.

Кроме того, транспортную ситуацию улучшило открытие нового автовокзала Центральный, разгрузившего прилегающую улично-дорожную сеть. Для пассажиров создали удобные залы ожидания, кафе и автоматы с закусками, камера хранения, комната матери и ребенка, а также бесплатный Wi-Fi, обустроили пандусы, лифты, низкорасположенные кассы, а также указатели со шрифтом Брайля.

В трех районах организовали 13 новых маршрутов наземного транспорта, установили 42 современных остановочных павильона.

Собянин рассказал, что по Первомайской улице курсируют два трамвайных маршрута – № 11 и 12, на которых работают только современные трехсекционные трамваи "Витязь-Москва". Вагоны обустроены низким полом, системой климат-контроля, мультимедийными экранами с полезной информацией, разъемами для зарядки мобильных устройств, а также местами для колясок и велосипедов.

Градоначальник заявил об активном развитии велоинфраструктура. В указанных районах обустроили 16 парковок и 5 станций велопроката.

"Ивановское, Восточное и Северное Измайлово – хорошие районы для жизни, которые с каждым годом становятся уютнее и комфортнее", – заключил Собянин.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице на сегодняшний день работают уже 86 центров московского долголетия для горожан старшего поколения. Об этом он рассказал, открывая новый подобный центр в районе Восточное Дегунино.

По его словам, к концу текущего года число клубов для пожилых москвичей превысит 120, ввести в эксплуатацию планируется еще 36 подобных центров.

Сергей Собянин рассказал об обновлении двух поликлиник в Марьине