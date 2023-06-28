Собянин рассказал о комплексном благоустройстве Марьинских прудов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На юго-востоке Москвы продолжается благоустройство территории в районе Марьинских прудов, работы там планируется завершить уже в сентябре этого года. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"Каскад из 16 водоемов на юго-востоке столицы станет любимым местом отдыха местных жителей, гордостью района Марьино", – написал мэр.

Он уточнил, что по итогам работ возле прудов обустроят широкие тротуары, установят лавочки и современные уличные фонари, оборудуют пандусы для спуска к воде. Также там установят детские площадки и предусмотрят, спортивные зоны с тренажерами, столами для пинг-понга и площадками для командных видов спорта.

Территорию озеленят: специалисты высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Сами же пруды очистят от ила, их береговую линию укрепят, приведут в порядок подпорные стенки.

Градоначальник напомнил, что Марьинские пруды являются важной частью городской системы водоотведения. Они позволяют регулировать уровень воды в Москве-реке и защищают Марьино от подтоплений.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в прошлом году в столице благоустроили почти 2,6 тысячи дворов. В рамках работ на месте старых детских площадок оборудовали комплексы для всестороннего развития юных горожан со скалодромами, скейт-парками, тарзанками, песочницами и качелями.



Собянин: в прошлом году в Москве благоустроили почти 2,6 тыс. дворов