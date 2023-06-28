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"Мой район. Обратная связь": москвичам рассказали о строительстве ТПУ "Варшавская"

"Мой район. Обратная связь": москвичам рассказали о строительстве ТПУ "Варшавская"

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В столице проходит строительство ТПУ "Варшавская". Хаб появится рядом с одноименной станцией метро.

Строители в настоящее время возводят здание конечной станции для наземного транспорта, а также отстойно-разворотную площадку. ТПУ у станции Большой кольцевой линии позволит москвичам совершать комфортные пересадки между разными типами общественного транспорта. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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