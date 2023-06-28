"Мой район. Обратная связь": москвичам рассказали о строительстве ТПУ "Варшавская"

В столице проходит строительство ТПУ "Варшавская". Хаб появится рядом с одноименной станцией метро.

Строители в настоящее время возводят здание конечной станции для наземного транспорта, а также отстойно-разворотную площадку. ТПУ у станции Большой кольцевой линии позволит москвичам совершать комфортные пересадки между разными типами общественного транспорта. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".