Копии "Тройки" с автографом Путина разместят на плавучих причалах в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Копии транспортной карты "Тройка" с автографом Владимира Путина разместят на плавучих причалах и на медиаэкранах в электросудах, сообщили в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Ведомство напомнило, что накануне в столице запустили первый в мире круглогодичный речной электротранспорт.

"Уже стало доброй традицией, что президент России Владимир Путин в честь важных свершений Московского транспорта оставляет свой автограф для пассажиров. В этот раз – на карте "Тройка", – говорится в сообщении.

В марте российский лидер вместе с Сергеем Собяниным участвовал в открытии Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Тогда Путин поставил подпись на обновленной карте метро. Ее копии теперь можно увидеть на станциях метрополитена и в вагонах поездов "Москва" и "Русич".

20 июня Владимир Путин и Сергей Собянин запустили первые речные электросуда в столице. Водный транспорт будет ходить круглый год между причалами Киевский и "Сердце столицы" в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной. Длина маршрута – 6,5 километра.

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