В Центробанке допустили повышение ключевой ставки

Фото: 123RF/gopixa

Зампредседателя ЦБ РФ Алексей Заботкин допустил, что ключевую ставку могут повысить на предстоящем заседании совета директоров Банка России, передает РИА Новости.

По его словам, если это произойдет, то впервые с сентября прошлого года – все это время она не менялась.

"Это довольно длительный промежуток времени, когда она остается неизменной. Потому что ставка 7,5% в течение периода времени соответствовала нашему пониманию, в том числе нашему прогнозу, тому, что требуется, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи 4% на наши цели", – пояснил Заботкин.

Он подчеркнул, что до сих пор данные это подтверждали, однако баланс рисков все в большей степени смещается в проинфляционную сторону. Заботкин обратил внимание на расширение внутреннего спроса со стороны частного сектора и госсектора, а также на ускорение кредитования в последнее время.

9 июня Центробанк РФ шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Регулятор отметил, что на фоне постепенного увеличения инфляционного давления может повысить ключевую ставку на ближайших заседаниях. Это будет осуществлено для стабилизации инфляции около 4% в 2024 году.

В Банке России заявили, что показатель годовой инфляции перешел к росту с пониженного уровня по мере выхода из его расчета низких значений месячных приростов цен мая – октября 2022 года и увеличения текущего инфляционного давления.



"Деньги 24": Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых