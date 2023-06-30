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"Мой район. Обратная связь": стартовало благоустройство территории возле ТПУ "Планерная"

"Мой район. Обратная связь": стартовало благоустройство территории возле ТПУ "Планерная"

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Стартовало благоустройство возле транспортно-пересадочного узла "Планерная". Главная задача – улучшить пешеходную и транспортную доступность ТПУ. В него входят одноименная станция метро и остановки наземного общественного транспорта.

В порядок приведут улицы Планерную, Вилиса Лациса и Алешкинский проезд. Там уже разместили строительный городок, выставили ограждения с сигнальными лампами.

Специалисты уберут под землю воздушные провода, проложат дополнительную ливневую систему. Кроме того, они обустроят новые пешеходные маршруты, заменят покрытие тротуаров и проезжей части, обновят детские площадки.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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