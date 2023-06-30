Собянин открыл новую поликлинику в Молжаниновском районе на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новая поликлиника открылась в Молжаниновском районе на севере столицы. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

Речь идет о пятиэтажном здании на Синявинской улице, где теперь разместились филиалы городской поликлиники № 45 и детской поликлиники № 133.

Как отметил градоначальник, медучреждение, в котором применяется только современное оборудование, поделено на взрослый и детский блоки. В них созданы все условия для обеспечения безбарьерной среды. Для удобства пациентов кабинеты наиболее востребованных специалистов находятся на первом этаже.

"Построили поликлинику по новому московскому стандарту. Он включает общие принципы оформления и оснащения зданий, удобную навигацию, создание комфортных мест ожидания приема врача", – говорится в публикации мэра Москвы.

Собянин уточнил, что во взрослом блоке работают терапевты, кардиолог, невролог, эндокринолог, офтальмолог, уролог, оториноларинголог и хирург. В свою очередь, в детском отделении маленьких пациентов принимают педиатры, оториноларинголог, невролог, офтальмолог, травматолог-ортопед, детский хирург, физиотерапевт и другие специалисты. Здесь также обустроили зал ЛФК, кабинеты электросветолечения и массажа.

Территорию вокруг нового медучреждения благоустроили: предусмотрели дорожки и лавочки, провели работы по озеленению, установили детскую площадку.

Свыше 13 тысяч москвичей смогут обращаться в поликлинику за помощью, отметил Собянин.

Ранее градоначальник рассказал, что специалисты реконструируют взрослую поликлинику № 36 и филиал № 3 детской поликлиники № 150 на улице Новомарьинской в Москве. Больше 67 тысяч жителей района Марьино будут получать в них медицинскую помощь.

По словам мэра, здания 1997 года постройки полностью перестраивают по новому столичному стандарту. В них меняют дверные и оконные блоки, лифты, системы вентиляции и кондиционирования, инженерные коммуникации, внутренние перегородки и стяжки пола.



Собянин поручил ускорить открытие двух поликлиник в Марьине