Фотовыставка Агентства "Москва" открылась на Чистопрудном бульваре

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Агентство "Москва" представило на Чистопрудном бульваре летнюю фотовыставку. Она расположилась рядом с памятником Александру Грибоедову. Выставку посвятили столице и ее достопримечательностям.

Экспозиция получила название "Москва. Настроение лета". Работать она будет по 5 июля.

"Москва настолько велика и разнообразна, что даже коренные жители за лето не успевают увидеть все ее красоты. Что уж говорить о гостях столицы. Мы решили помочь и отобрали лучшие сезонные виды", – подчеркнул главный редактор агентства Александр Малютин.

Он пригласил всех желающих посмотреть на город глазами фотохудожников агентства и пожелал летнего настроения.

9 июня в галерее Люмьер на Большой Полянке открылась выставка "Жизнь как кино". В нее вошли более 30 коллекционных фотографий зарубежных и советских авторов. Увидеть их можно до 3 сентября, а после завершения проекта часть фотографий разместят в лобби жилого комплекса "Павелецкая Сити".

6 июня в четырех парках Москвы открылась фотовыставка, посвященная выпуску первых "зеленых" облигаций в столице. Путем изучения стендов москвичи смогут узнать, что это такое, а также о том, на что будут направлены вырученные с облигаций средства.

Фотовыставка Агентства городских новостей "Москва" открылась в столице