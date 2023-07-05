Более 25 человек погибли в аварии с автобусом в Мексике

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Автобус перевернулся на шоссе в мексиканском штате Оахака, в результате чего скончались по меньшей мере 26 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти страны.

По информации прессы, еще 26 человек получили различные травмы, их госпитализировали. Причины аварии не уточняются. На территории ДТП организовали спасательные мероприятия.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы опрокинулся грузовой автомобиль. В результате этого на проезжую часть вылилось топливо. Пострадавших не выявили. Пожарные с помощью аварийно-спасательных инструментов отсоединили контейнер от грузовика и очистили дорожное полотно от горючего.

До этого на трассе М-5 "Урал" в районе 68-го километра столкнулись автомобиль Toyota и грузовик "Камаз". В результате ЧП умер водитель легковой машины.