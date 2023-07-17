ЦОДД Москвы рассмотрит возможность увеличения срока хранения видео с мест ДТП

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичный центр организации дорожного движения (ЦОДД) рассмотрит возможность увеличения срока хранения видеоматериалов с места ДТП до 30 дней после обращения страховых компаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

До этого отмечалось, что страховые компании обратились в мэрию Москвы с просьбой доработать проект, связанный с оформлением незначительных ДТП на МКАД с помощью видеокамер.

В пресс-службе добавили, что страховщики не успевают получить данные, так как ЦОДД хранит видео с места происшествия пять дней, а граждане подают соответствующие заявления позже этого срока. Также страховые компании напомнили о качестве съемки, из-за которого не всегда удается установить обстоятельства аварии.

"Мы рассматриваем вариант хранения видео до 30 дней. После анализа работы всей системы мы сможем точно определить, какой срок хранения наиболее целесообразен", – добавили в ведомстве.

С весны этого года в страховые компании попало порядка 300 видео, которые были опубликованы на всех дорожных табло центра. В ЦОДД добавили, что чем раньше страховщики смогут направить запрос в ведомство, тем больше вероятность того, что необходимый видеофрагмент будет найден и позволит восстановить хронологию событий.

В пресс-службе подчеркнули, что камеры видеоаналитики имеют высокую точность, а также функцию самоочищения в непогоду.

Ранее Владимир Путин подписал закон о правилах установки фото- и видеокамер на дорогах. Нормы установки дорожных камер будут регулироваться принятым федеральным законом, до этого их регулировали ведомственные акты и положения. Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Также был закреплен перечень мест, где можно установить камеры: дороги с выделенной полосой для общественного транспорта, аварийно-опасные дорожные участки, места, где за год произошло четыре и больше дорожно-транспортных происшествий и другие участки российских дорог.



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